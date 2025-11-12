Раскрыты подробности о самочувствии Надежды Кадышевой

Раскрыты подробности о самочувствии певицы Надежды Кадышевой после слухов об ухудшении здоровья. Концертный директор ансамбля «Золотое кольцо» сообщил, что артистка ни на что не жалуется.

Об этом узнало издание «Абзац».

В появившихся в СМИ публикациях сообщалось, что из-за ухудшения здоровья Кадышева отдает часть выступлений сыну. Концертный директор коллектива заявил об отсутствии сведений об ухудшении здоровья певицы.

«Она чувствует себя прекрасно, ни на что не жалуется. Очередные домыслы СМИ. Она проводит все концерты самостоятельно», - поделился источник.

Напомним, Кадышева переживает вторую волну популярности. Ее песни бьют рекорды по прослушиваниям.

За выступления на корпоративах звезда берет от 12 млн рублей и выше. Кадышевой предлагали выступить в новогоднюю ночь за 25 млн, но без сына. Говорилось, будто он не соглашается, чтобы мать пела одна.