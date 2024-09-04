Раскрыты подробности иска новой владелицы квартиры Ларисы Долиной

Женщина, которая приобрела у мошенников квартиру народной артистки РФ Ларисы Долиной, Полина Лурье, подала иск в Хамовнический районный суд города Москвы с требованием прекращения права пользования жильем исполнительницы. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Новая собственница столичной квартиры требует через суд выселить и снять с регистрационного учета звезду, ее дочь и внучку. Иск принят к производству. По делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября текущего года.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Исполнительницу обманом заставили продать квартиру и отдать 112 миллионов рублей.

Помимо этого, злоумышленники уговаривали артистку продать загородный дом, однако она категорически отказалась. После этого певицу убедили взять кредит в 50 миллионов рублей под залог особняка. Эта афера мошенникам не удалась, так как в банке заподозрили неладное и заблокировали сделку.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил шансы Ларисы Долиной оспорить продажу квартиры.