Актер Саша Петров купил роскошный дом на Рублевке перед рождением первенца: подробности

Александр Петров совсем скоро станет папой — его жена Виктория ждет ребенка. Перед радостным событием супруги решили обзавестись новым жильем и купили дом в элитном поселке.

О приобретении Петров рассказал в социальных сетях, процитировав строчки из стиха поэтессы Марины Цветаевой.

«Дом — это не только крыша над головой, но и место, где хочется собираться семьей», — сказал он.

Роскошный дом, построенный в современном стиле, находится в элитном поселке между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Здание выполнено в минималистичном стиле.

Актер признался, что этот дом он увидел вместе с супругой в Интернете. Супруги влюбились в него с первого взгляда и сразу же решили приобрести.

В конце 2023 года Александр Петров выставил на продажу свою элитную квартиру в Москве, в которой он жил с актрисой Стасей Милославской. Изначально жилье стоило 60,6 млн рублей. После ценник снизили до 57 млн рублей. Из-за низкого спроса риэлторы предложили еще уменьшить стоимость пентхауса, однако покупателей на него так и не нашлось.

Ранее актер признался, что переживал за жену из-за хейта после ухода от Стаси Милославской.