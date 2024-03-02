Раскрыты новые проекты, в которых появится звезда «Слова пацана» Леон Кемстач

Актер Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто в криминальном сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана», сыграет в двух новых проектах. Они выйдут в 2025 году.

Кемстач побывал на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе в рамках марафона «Знание». Там 15-летний актер рассказал о планах на дальнейшую деятельность.

Он появится в очень «классных» проектах, которые не ниже уровнем, чем «Слово пацана», заверил артист.

«Знаете, как обычно бывает, один проект стреляет, а потом актер скатывается, я такого не хочу, я сразу выбираю сильный и качественный материал», — цитирует его ТАСС.

После выхода сериала в свет на Леона обрушился шквал предложений о съемках. Он признался, что любимым моментом в «Слове пацана» для него стала постановка драк. Кемстач также рассказал и о планах получить актерское образование в дальнейшем.

Кемстач рассказал, что его вдохновляет актер Райан Гослинг: особенно Леону нравятся роли звезды в фильмах «Бегущий по лезвию» и «Барби». По словам юноши, он бы тоже хотел иметь такой обширный диапазон образов.

Помимо этого, артист признался, что хотел бы сыграть Тома Сойера, поскольку этот герой является одним из его любимых.

Ранее сообщалось, что Леон Кемстач может завершить карьеру артиста.