Раскрыты новые подробности госпитализации Станислава Любшина

90-летний актер Станислав Любшин переведен из реанимации в обычное отделение после микроинсульта. Состояние здоровья знаменитости продолжает улучшаться.

Как пишет Telegram-канал Mash, Любшин поступил в больницу два дня назад. Он был сбит с толку и не мог даже вспомнить свое имя. Врачи обнаружили причину — микроинсульт.

В настоящее время Любшин находится в сознании, и его память почти полностью восстановилась. Врачи рекомендовали ему соблюдать постельный режим и временно отложить работу в театре.

Отмечается, что из-за состояния здоровья актера запланированные на 4 и 17 октября показы спектакля «Третий звонок, господа!» могут не состояться.

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