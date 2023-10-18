Раскрыты новые имена участников телешоу «Выжить в Самарканде»

Телеканал ТНТ объявил, что после успешного запуска шоу «Выжить в Дубае» звезды и участники из народа отправятся в Узбекистан, чтобы сразиться за приз в 10 млн рублей. Стали известны имена новых участников программы.

Ведущими программы «Выжить в Самарканде» станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В шоу примет участие певец Влад Топалов. К нему присоединятся актриса и певица Юлия Паршута, певица Назима и модель Вики Одинцова, пишет StarHit.

Одинцова уже была участницей другого проекта канала — она снималась в «Звездах в Африке». Она призналась, что ранее не бывала в Узбекистане, а Самарканд оказался «уникален своей историей, архитектурой и энергетикой».

«Проект оказался непростым для меня. Было сложно, но это того стоило. Мы находились в замкнутом пространстве с чужими людьми, поэтому эмоции очень часто менялись, но в коллективе сложилась дружеская атмосфера, хотя я не со всеми была знакома до проекта», — рассказала Вики про участие в шоу.

Назима рассказала, что в Самарканде царит определенный дух и история. Неожиданно для певицы там исполнились ее некоторые желания. На испытаниях, говорит она, пришлось принимать решения, рисковать, чтобы прийти к победе.

Юлия Паршута уже бывала в Узбекистане и не раз говорила, что хочет снова отправиться туда.

«Все было крайне эмоционально и иногда навзрыд, но в целом, несмотря на бесконечный недосып и усталость, я переживала восторженные чувства», — рассказала она.

Ранее певец Марк Тишман признался, что они с Юлией Паршутой вместе уже 16 лет.