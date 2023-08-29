«Мы вместе уже 16 лет»: Тишман раскрыл правду об отношениях с Паршутой

Певец Марк Тишман признался, что они с Юлией Паршутой вместе уже 16 лет. Исполнитель дал откровенное интервью о жизни и творчестве WomanHit.ru.

Музыкант признался, что увлечений у него не так много, и назвал себя «скучным» человеком. Но упомянул про друзей, с которыми любит играть в мафию.

«Она мне нравится, она как-то меня собирает, эта игра. Все-таки профдеформация происходит — в какие-то моменты у тебя отключаются рациональные, связанные с логикой центры. А эта игра помогает тебе их включить», – поделился звезда.

Марк рассказал, что у него в жизни почти не бывает конфликтов. Наоборот, молодой человек старается сгладить любые споры. При этом у него есть близкий круг друзей, но с детства никого не осталось. Зато рядом с ним всегда коллега и лучшая подруга – Юлия Паршута. С ней Тишману постоянно приписывают роман.

«Из близких друзей — Юля Паршута, с которой мы вместе уже 16 лет», – признался артист.

Певец не стал раскрывать детали их отношений, как и в целом личную жизнь. Марк считает, что это должно оставаться в тени.

Ранее Марк Тишман признался, что смог бы сыграть роль маньяка в кино. Поклонники видят в молодом человеке положительного, спокойного и тихого героя. Звезда согласен с ними, а вот его друзья – не совсем.

«Мне друзья говорят, что я сумасшедший психопат. Иногда у меня возникает ощущение, что по мне в кино плачет роль маньяка», – рассказывал артист.