Раскрыты имена лучших исполнителей по версии премии МУЗ-ТВ

Лучшим исполнителем и исполнительницей, по версии музыкальной премии МУЗ-ТВ, стали Дима Билан и Анна Асти. Имена победителей в каждой номинации опубликованы на сайте телеканала.

Анна Асти также победила в номинации «Лучший альбом» и «Лучшая песня» с пластинкой «Царица».

Лучшей музыкальной группой стал коллектив «Три дня дождя». В номинации «Прорыв года» победил Xolidayboy.

В номинации «Лучшая Cover-версия» победу одержали Инстасамка и Лолита «На Титанике». SHAMAN стал «Новой легендой», а лучшей в Сети признали Клаву Коку.

Награду «За вклад в развитие культуры» получил Игорь Крутой.

Видеоклип на песню «Мимо меня» Filatov&Karas победил в номинации «Лучшее танцевальное видео», а видеоролик «Случайности неслучайны» певца Мота стал лучшим клипом.

Лучшим лирическим видео слушатели назвали клип «Случилась осень» Мари Краймбрери. А концерт «Лужники на бис» в исполнении группы «Руки вверх!» признан лучшим концертным шоу.

Напомним, певец Филипп Киркоров стал участником премии МУЗ-ТВ 2024 и пообщался с журналистами о съемках в кино. Артист признался, что даже в экстремальных условиях не пользуется услугами дублеров. А в новом фильме его ожидают разнообразные сцены