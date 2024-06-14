«Буду тонуть в болоте»: Киркоров рассказал об экстремальных съемках в фильме

Певец Филипп Киркоров стал участником премии МУЗ-ТВ 2024 и пообщался с журналистами о съемках в кино. Артист признался, что даже в экстремальных условиях не пользуется услугами дублеров. А в новом фильме его ожидают разнообразные сцены. Корреспондент сайта «Страсти» присутствовал на мероприятии.

Киркоров отметил, что для съемок у него есть целых семь комплектов костюма. Такое решение выбрано неслучайно, ведь съемки проходят в экстремальных условиях.

«Там такие съемки, два месяца съемок в жару», – подчеркнул певец.

По словам артиста, они с комиком Денисом Дороховым будут играть братьев. Звезда отметил, что готовится к съемкам и всегда играет сам, без помощи других людей.

«Я играю без дублеров, всегда все сам. Даже в фильме «Любовь в большом городе» я играл, меня там свешивали с небоскреба, я это делал сам», – заявил Филипп.

Когда журналисты поинтересовались, что самое сложное ждет певца, он ответил: «Буду тонуть в болоте».