«Очень важный навык в карьере»: чему будет учить Шнуров в «Новой Фабрике звезд»

Музыкант Сергей Шнуров будет учить участников новой «Фабрики звезд» продавать песни. В этом уверен критик Илья Легостаев.

По мнению эксперта, всем тем конкурсантам, кто хочет зарабатывать на своем творчестве, следует обратить внимание именно на команду лидера рок-группы «Ленинград». Он заявил, что Сергей умеет делать треки успешными. А это именно то, что необходимо начинающим исполнителям.

«Это будет очень важный навык в карьере любого артиста. Кто хочет знать, как делать песни успешными, то нужно обратиться к Шнурову», - заявил Легостаев в беседе с NEWS.ru.

Впрочем, критик не исключил, что не всем вокалистам может прийтись по вкусу метод достижения успеха Шнурова. Однако они должны понимать, что в шоу-бизнесе хорошие данные и талант – это далеко не самое главное. Многое решает харизма, а также хиты, которые нравятся аудитории.

Напомним, что вторым наставником для конкурсантов в «Новой Фабрике звезд» станет лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Ранее о «Новой Фабрике звезд» высказался продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что этот проект точно будет ждать успех.