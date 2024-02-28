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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2024, 16:51
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Раскрыты финансовые потери Юрия Дудя* после запрета на рекламу иноагентов

SHOT: блогер Юрий Дудь потеряет 70% доходов из-за запрета на рекламу иноагентов.
Раскрыты финансовые потери Юрия Дудя* после запрета на рекламу иноагентов

© Starface.ru

Блогер и журналист Юрий Дудь* (признан иноагентом на территории РФ) лишится до 70% своих доходов с рекламы из-за вступления в силу закона о запрете рекламы для иноагентов. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на одном только YouTube Дудь* рискует лишиться 100 млн рублей дохода. Уточняется, что среди российских клиентов блогера числится сервис поиска специалистов, цветочная компания, онлайн-университет и курсы», маркетплейс с доставкой из-за рубежа.

Вдобавок журналист может столкнуться с проблемами с сервисом подбора авиабилетов, поскольку у компании имеются юрлица в РФ, а сам бренд, несмотря на головной офис в Гонконге, нацелен преимущественно на русскоязычную аудиторию.

Ранее журналистка Екатерина Гордеева* (признана иноагентом на территории РФ) остановила работу канала из-за запрета рекламы у иноагентов. На канал журналистки подписаны более 1,6 млн человек.

*(признан иноагентом на территории РФ)

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Юрий Дудь
блогер
запрет