Екатерина Гордеева* остановила работу канала из-за запрета рекламы у иноагентов

Журналистка Екатерина Гордеева*(Признана иноагентом на территории РФ) решила приостановить работу своего канала после принятия закона о запрете рекламы у иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На протяжении нескольких лет блогер ведет канал на YouTube «Скажи Гордеевой», на котором публикует интервью с известными и просто интересными людьми, а также документальные проекты. За выпуском видео все это время следили 1,64 млн человек. Однако теперь новые ролики аудитории придется ждать долго.

По данным Baza, Гордеева* на неопределенный срок остановила производство новых материалов. Связано это с законом о запрете рекламы у иноагентов. Сама журналистка сообщила, что собирается пока выпускать только уже отснятые и смонтированные видео. Дальнейшая судьба канала неизвестна.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин выступил с заявлением по поводу уехавших из России звезд. Он сообщил, что их следует наказывать за дискредитацию ВС РФ.

*(Признана иноагентом на территории РФ)