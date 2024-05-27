Раскрыты долги композитора Игоря Николаева перед налоговой

Композитор Игорь Николаев задолжал ФНС крупную сумму. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», у него имеется пять неоплаченных счетов на сумму 119 тысяч рублей.

Несмотря на то, что Николаеву уже 64 года, на пенсию он еще пока не собирается и продолжает много работать. Он выступает на концертах, корпоративах, участвует в съемках телевизионных шоу. А также недавно артист зарегистрировал товарный знак под названием «Третье сентября». Под этим брендом певец сможет продавать товары и предоставлять различные услуги.

Тем не менее, как стало известно «Звездачу», Игорь Юрьевич не до конца «чист» перед налоговой. У него имеется долг – пять неоплаченных госпошлин на суммы 11 550, 13 300, 8 050, 16 800 и 69 300 рублей. Сам Николаев эту информацию не комментировал.

Напомним, что недавно в семье Игоря Николаева произошло горе. Он вместе с супругой потерял любимую собаку Зою, которую считал членом семьи. Юлия Проскурякова отметила, что она умерла от рака в возрасте 14-ти лет.

Ранее Игорь Николаев и Юлия Проскурякова удивили фанатов холодностью друг с другом.