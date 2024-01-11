Раскрыты детали нового суда Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце вновь собралась судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным. Выяснилось, что причина все та же, что и в 2023 году – алименты. Звезда «Закрытой школы» хочет расторгнуть нотариальное соглашение с экс-супругом и установить новую сумму выплат.

В начале нового года Головинский районный суд столицы зарегистрировал и взял в работу новый иск от Муцениеце. В пресс-службе изданию StarHit уточнили причину разбирательств - «просит расторгнуть нотариальное соглашение с Прилучным и взыскать с него алименты на двоих детей». Дело в том, что после развода актеры подписали документ, в котором было зафиксировано, сколько Павел должен перечислять денег бывшей жене на содержание двоих детей. Однако со временем этих средств Агате стало не хватать.

По словам близких пары, раньше Прилучный платил Муцениеце около 100 тысяч рублей. Теперь же Муцениеце хочет получать треть от его доходов. При этом добиться своего актрисе будет непросто. Ей нужно доказать в суде, что ей необходимо увеличение выплат. К тому же должно быть подтверждено, что Павел сможет ежемесячно перечислять ей необходимую сумму.

Напомним, что, по слухам, артистка решила судиться с бывшим из-за того, что он слишком много денег тратит на новую семью. Прилучный возит жену Зепюр Брутян на роскошные курорты, делает ей дорогостоящие подарки. Однако, если судить по социальным сетям, Мию и Тимофея актер тоже не обделяет. Например, недавно они вместе с ним были на Мальдивах, а сейчас отдыхают в Дубае.

Ранее Агата Муцениеце впервые показала своего нового бойфренда.