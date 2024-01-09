Бывшая жена Павла Прилучного перестала скрывать нового возлюбленного

Бывшая жена актера Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце впервые перестала скрывать своего нового возлюбленного. Ее бойфрендом оказался стоматолог Александр Соколенко.

По данным Telegram-канала «Светский хроник» пара состоит в отношениях уже три года, однако до этого актриса всегда скрывала возлюбленного от публики.

Сейчас Муцениеце вместе с Соколенко отдыхает на Мальдивах. В соцсетях пары появилась совместная фотография.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне 2022 года. Пара вместе воспитывала в браке сына Тимофея и дочь Мию. В 2022 году актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Несмотря на то, что Прилучный начал новую жизнь, он продолжил общение с детьми от первого брака.

Ранее мы писали, что Агату Муцениеце заметили на светском мероприятии вместе со спутником. Перед фотографами звезда «Закрытой школы» позировала с миллионером Владимиром Перельманом, с которым уже ранее появлялась на публике.