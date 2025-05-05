Раскрыто состояние звезды «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич после слухов о раке

Муж звезды фильма «Гостья из будущего» Наталии Гусевой-Мурашкевич вышел на связь после новости о раке актрисы. В беседе с «Абзацем» Сергей Амбиндер ответил на слухи о рассказал о состоянии артистки.

Дизайнер опроверг сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у супруги. Сергей Амбиндер заверил, что Наталия Гусева-Мурашкевич чувствует себя хорошо.

«Я не знаю, откуда такая информация. Она чувствует себя хорошо, все в порядке», — заявил муж актрисы.

Напомним, 3 мая в СМИ появилась информация о том, что у звезды «Гостьи из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Утверждалось, что 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич несколько лет назад пожаловалась на ухудшение здоровья, а после анализов диагноз подтвердился. Также сообщалось о растущих у артистки злокачественных новообразованиях, из-за которых она вынуждена регулярно посещать врачей. В СМИ писали, что знаменитость уже перенесла несколько операций, но они пока не помогли побороть болезнь.

Наталия Гусева-Мурашкевич впервые снялась в кино в возрасте 11 лет в детском короткометражном фильме «Опасные пустяки» (1983). Однако всесоюзную популярность актриса обрела после роли Алисы Селезневой в картине «Гостья из будущего» (1984). Несмотря на большой успех, артистка не стала развивать карьеру в кино и стала биохимиком. Впоследствии она еще несколько раз появлялась на экранах, но в настоящее время посвящает себя семье и ведет закрытый образ жизни.

Ранее мы писали о том, как сложились судьбы советских детей-актеров. Так, сыгравший главного героя Колю в «Гостье из будущего» Алексей Фомкин злоупотреблял алкоголем и погиб при пожаре в 26 лет.