Раскрыто состояние Михаила Боярского после выписки из больницы

75-летний артист Михаил Боярский идет на поправку после операции. Звезду фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» больше не беспокоят боли в ногах и одышка.

Как сообщает Telegram-канал Mash, народного артиста выписали сразу же после обследования. Его состояние оценивается как стабильное — все показатели в норме, динамика выздоровления положительная. Сам Боярский не жалуется на здоровье.

26 июня Боярского госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга. Артиста положили в отделение сосудистой кардиологии. Госпитализацию подтвердил сын знаменитости. По его словам, отец попал в больницу из-за осложнений после операции. У Боярского сводило икроножные мышцы даже при минимальной ходьбе сводило икроножные мышцы, поэтому в середине июня ему установили специальный каркас в ногу. Хирургическое вмешательство привело к появлению забрюшной гематомы, острого почечного кровотечения и анемии тяжелой степени. Состояние усугубил диабет.

В конце прошлого месяца Михаила выписали из больницы, однако он пока не собирается возвращаться на сцену театра Ленсовета.