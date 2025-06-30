По голосу слышно, что ему непросто говорить: Михаил Боярский не появится на сцене Ленсовета после госпитализации

Актера Михаила Боярского выписали из больницы. Однако играть в театре Ленсовета он пока не будет – спектакль 2 июля пройдет без участия звезды.

Об этом узнало агентство Ura.ru.

На звонок журналистов Боярский ответил лаконично. Журналисты отмечают: по голосу было слышно, что ему непросто говорить. У знаменитости поинтересовались, появится ли он на сцене в спектакле «В этом милом старом доме».

«Нет, меня не будет», - ответил актер.

26 июня Боярского госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга. Народного артиста РСФСР положили в отделение сосудистой кардиологии. Госпитализацию подтвердил сын знаменитости. По его словам, отец попал в больницу из-за осложнений после операции.

В апреле сообщалось о падении Боярского со сцены. Актера увезли в больницу с переломом ребра.