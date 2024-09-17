Директор Нагиева рассказала, как себя чувствует артист после травмы ноги

Во время спектакля «Кыся» артист Дмитрий Нагиев травмировал ногу. Директор шоумена Елена Шайкина заявила, что сейчас с ним уже все в порядке.

Шайкина пояснила, что артист нормально себя чувствует и уже вернулся к работе.

«Он на площадке, работает», — пояснила она в разговоре с RTVI.

Напомним, актер травмировал ногу во время спектакля. К месту его проведения вызвали бригаду скорой помощи — медики настаивали на госпитализации Нагиева, но он отказался ехать в больницу. Ему перевязали поврежденное место, поставили укол, и артист смог отыграть постановку.

Представитель актера подчеркнула, что он при этом испытывал «зверскую боль». Она восхитилась его силой и мужеством и назвала гением.

К слову, это не первая травма актера, связанная со спектаклем «Кыся». В 2022 году он выступал с постановкой в Калининграде. Тогда на Нагиева рухнули декорации. Дмитрий получил медицинскую помощь только, когда доиграл до конца.