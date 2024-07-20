Раскрыто содержание тайных писем Александра Ширвиндта к жене

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер в марте 2024 года после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Великий театральный режиссер более 60 лет прожил в браке с архитектором Натальей Белоусовой, которая родила сына Михаила. На спектакле, посвященном Ширвиндту, его коллеги и ученики обыграли письма звезды к жене.

19 июля в Московском академическом театре сатиры состоялся уникальный спектакль «Планета Ширвиндт». На нем актеры зачитали письма Ширвиндта, адресованные его жене. В них он называл Наталью «киса», «птенчик» и признавался, как сильно устал от гастролей и «крепко-прекрепко» поцеловать супругу, пишет NEWS.ru.

Народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет из-за сердечной недостаточности. С 2000 по 2021 год артист был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Артист познакомился с женой, будучи школьником, на даче рядом с подмосковной Истрой. Дома Натальи и Александра были рядом друг с другом. На памятном вечере вспоминали, что Ширвиндт был человеком с тонким чувством юмора, который умел подшутить над своей женой.

Ранее актриса Татьяна Васильева рассказала о помощи Александра Ширвиндта в тяжелый период жизни.