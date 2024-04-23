Актриса Татьяна Васильева рассказала о помощи Александра Ширвиндта в тяжелый период жизни

Актриса Татьяна Васильевна рассказала, что коллега Александр Ширвиндт очень помог ей в тяжелый период жизни. По ее словам, он смог дать ей мудрый совет.

В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия» Татьяна Григорьевна вспомнила о ныне покойном друге и их теплых отношениях. Она призналась, что Ширвиндт никогда не отказывал в поддержке, всегда находил нужные слова. Так, во время съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная» у нее были семейные трудности, которыми она решила поделиться с товарищем. И он ее выслушал.

«Он попытался в этом поучаствовать, и очень удачно и успешно. Я ему очень благодарна за его советы умнейшие», - рассказала актриса.

Напомним, что Татьяна Васильева не пришла на прощание с Александром Ширвиндтом, в отличие от многих ее коллег. Как призналась сама звезда, на самом деле она просто не может посещать панихиды, так как ей тяжело видеть своих друзей мертвыми.

Ранее Татьяна Васильева рассказала, как актер Федор Добронравов регулярно навещал Александра Ширвиндта в больнице перед смертью.