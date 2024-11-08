Раскрыто, сколько времени Алексей Панин* не платил налоги

Покинувший Россию актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) уже более полугода не платит налоги. Об этом пишет издание «Инфо24».

По данным источника, с мая у артиста накопились пени на десятки тысяч рублей. Уточняется, что от ФНС звезде пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который Панин* так и не уплатил.

В материале говорится, что за пять месяцев сумма накопленных пени составила почти 30 тысяч рублей.

Известно, что после отъезда из России осенью 2020 года актер некоторое время жил в Испании и гастролировал по Европе. Однако впоследствии решил переехать в США.

В сентябре текущего года Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о призывах к терроризму. Артиста признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК об оправдании терроризма. Актеру также на три года запретили выкладывать материалы в интернет.

Ранее мы писали, что режиссер Никита Михалков подал в суд на Украину за «бесхозяйственность» в Крыму.

*(признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов)