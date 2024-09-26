НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 сентября 2024, 15:28
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Оправдывал подрыв Крымского моста: актера-террориста Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам заключения

Актер Алексей Панин* получил 6 лет колонии за оправдание терроризма .
Оправдывал подрыв Крымского моста: актера-террориста Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам заключения

© Starface.ru

Суд рассмотрел уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов). Его признали виновным в инкриминируемом деянии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Панин* в многочисленных видео оправдывал теракт на Крымском мосту. Помимо этого, актер открыто призывал к терроризму и вооруженному госперевороту в России.

В итоге суд учел все доводы следствия и приговорил знаменитость к тюремному заключению. Панину* предстоит провести в колонии 6 лет. Однако пока сбежавший из России артист наслаждается свободой за рубежом.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил лишить актера всех наград. Ответ Минкультуры на просьбу «насмешил» руководителя ФПБК.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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Алексей Панин