Оправдывал подрыв Крымского моста: актера-террориста Алексея Панина* заочно приговорили к 6 годам заключения

Суд рассмотрел уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов). Его признали виновным в инкриминируемом деянии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Панин* в многочисленных видео оправдывал теракт на Крымском мосту. Помимо этого, актер открыто призывал к терроризму и вооруженному госперевороту в России.

В итоге суд учел все доводы следствия и приговорил знаменитость к тюремному заключению. Панину* предстоит провести в колонии 6 лет. Однако пока сбежавший из России артист наслаждается свободой за рубежом.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил лишить актера всех наград. Ответ Минкультуры на просьбу «насмешил» руководителя ФПБК.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов