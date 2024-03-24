Настя Ивлеева пришла к стихийному мемориалу рядом с «Крокус Сити Холлом». Об этом сообщает Kp.ru.

Блогерша посетила мемориал, расположенный рядом с концертным залом «Крокус Сити Холл». Она пришла, чтобы возложить цветы поздним вечером 23 марта. Очевидцы узнали блогершу, несмотря на то, что она была в черной маске и черном длинном пальто.

Видео с возложением цветов к мемориалу знаменитость позже репостнула в своем telegram-канале. Она подтвердила, что была в тот вечер на месте трагедии.

«Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами», — заявила она.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько террористов ворвались в концертный зал и расстреляли сотни людей. Позже они подожгли здание и смогли скрыться, однако спустя сутки их поймали. Следственный комитет сообщил о 133 погибших, еще 152 человека пострадали.

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