Раскрыто, сколько денег осталось на счетах Елены Блиновской

На банковских счетах осужденной на пять лет блогерши Елены Блиновской осталось свыше 40 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Эту сумму финансовый управляющий Ознобихина уже хотела пустить на погашение долгов перед ФНС, но суд отказал: мол, все имущество надо сначала собрать в общую массу и только потом распределять по кредиторам», — говорится в публикации.

Суммарно у Блиновской на счетах в разных финансовых учреждениях находится более 40 млн рублей.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России. Инфлюэнсер сразу же признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и сотрудничала со следствием во время ведения дела. Сначала блогерша была отправлена на домашний арест, однако через некоторое время меру пресечения изменили. Так, в январе 2024-го «королеву марафонов» перевели в СИЗО за нарушения условий домашнего ареста: Блиновская организовала новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одним из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.

3 марта суд вынес приговор Блиновской и назначил пять лет лишения свободы, а также штраф в размере миллиона рублей.

Ранее представитель Елены Блиновской рассказала, поедет ли блогерша на СВО.