Раскрыто, сколько актриса Елена Проклова получает за один выход на сцену

71-летняя актриса Елена Проклова продолжает работать, несмотря на возраст. Она выступает в Театре на Трубной, где ей платят 76 тысяч рублей за один выход на сцену. Об этом стало известно Telegram-каналу «Светский хроник».

Источник выяснил, что с Прокловой заключили новый контракт, из которого следует – до конца года актриса отыграет еще семь спектаклей и заработает более 500 тысяч рублей. Напомним, что также она получает пенсию. Знаменитость жаловалась СМИ, что она совсем маленькая – 18 тысяч рублей.

Елена Проклова делилась мнением, что пенсия в России должна быть приравнена к минимальному окладу. Примерной суммой она называла 70 тысяч рублей.

Напомним, что актерскую карьеру звезда начала рано. В юном возрасте она смогла поработать с режиссером Олегом Табаковым. Однако эту часть своей жизни она не любит вспоминать. По словам актрисы, когда ей было 15 лет, она столкнулась с домогательствами постановщика. Сейчас она не держит на него зла и благодарна ему за искренние чувства, которые он к ней испытывал.

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