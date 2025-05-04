«Считаю это недоразумением»: лишится ли Кристина Орбакайте подаренной квартиры в Латвии после скандала

Кристина Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию, может лишиться квартиры, которую, по слухам, ей подарил Борис Моисеев. В беседе с Woman.ru директор покойного певца Сергей Горох высказался о скандале с артисткой и раскрыл судьбу недвижимости.

Недавно эмигрировавшая в США Кристина Орбакайте получила запрет на въезд в Латвию. Из-за этого у знаменитости сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певицу возмутило такое решение властей, и она заявила, что намерена добиться справедливости через суд. Однако вместе с этим встал вопрос о том, лишится ли артистка также имущества.

В обществе не раз обсуждалось, что в свое время Борис Моисеев оставил Кристине Орбакайте квартиру в Юрмале. Известно, что певец, который много лет дружил с Аллой Пугачевой, тепло относился к ее дочери и мог переписать на нее недвижимость на берегу моря, поскольку своих детей у него не было. Директор и друг покойного артиста Сергей Горох уверен: нынешняя ситуация с певицей — «недоразумение».

«К сожалению, я не знаю данную ситуацию досконально и мне неизвестны причины запрета ей въезда на территорию Латвии. Считаю это недоразумением и надеюсь на скорейшее положительное решение данного вопроса. Мне не понятна сама причина запрета. Кристина прекрасна!» — заявил директор Бориса Моисеева.

Что касается темы квартиры, то Сергей Горох подтвердил распространившиеся в СМИ слухи. Однако друг Бориса Моисеева не стал раскрывать, действительно ли имущество принадлежит Кристине Орбакайте и что с ним будет после недавнего скандала.

«Сообщения о том, что Борис Михайлович подарил Кристине свою квартиру в Юрмале, были еще при жизни Бориса, но об этом и Борис Михайлович, и Кристина узнавали только из прессы», — отметил Сергей Горох.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, почему на самом деле Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию.