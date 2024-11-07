Раскрыто, кто владеет сгоревшей квартирой Инстасамки

Сгоревшей 4 ноября квартирой певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) владеет бывшая супруга депутата Госдумы Сергея Веремеенко Алла. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, Веремеенко купила квартиру в 278 квадратных метров в центре столицы в начале 2010-х годов. Сейчас женщина подсчитывает ущерб и компенсацию для пострадавших соседей: несколько квартир затопило во время тушения пожара. Вдобавок, как выяснили журналисты Mash, дом остается без электричества.

Mash также обратил внимание, что Сергея и Аллу Веремеенко в 2013 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере против руководителей ООО «Шоу-сервис». Уточняется, что супруги незаконно получили 14,7 тысячи «квадратов» земли в центре города и построили ТРК «Огни Уфы», после чего продали за 2,7 млн рублей — в 40 раз ниже рыночной цены. В последний раз о деле Веремеенко упоминали в 2021 году, но результатов не было.

Сейчас Веремеенко проверяют на законность установки камина, из-за которого начался пожар в квартире.

Ранее Инстасамка прокомментировала пожар в своей съемной квартире.