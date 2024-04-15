Раскрыто, кто первым поздравил с юбилеем оставленную в одиночестве Аллу Пугачеву

Главным событием 15 апреля стал юбилей Аллы Пугачевой, который активно обсуждают в СМИ и в Сети. Первыми именинницу поздравили ее давние друзья: композитор Илья Резник и актер Станислав Садальский.

Заслуженный артист России Стас Садальский попросил журналистов mk.ru передать поздравления Алле Борисовне от него и Ильи Резника.

«Передайте Алле Борисовне мои поздравления от меня и Резника! Мы первые поздравим», — сказал артист.

Садальский также прислал видео, на котором они вместе с композитором зачитывают поздравление для артистки в стихотворной форме.

15 апреля Примадонне исполняется 75 лет. Она планировала встретить праздник масштабно. Артистка собиралась пригласить, по меньшей мере, 160 человек. Многие ее друзья планировали для этого специально прилететь к ней из России. После она хотела отправиться в тур по Европе, но всему помешала атака дронов-камикадзе на Израиль, которые направил Иран. Небо над страной теперь закрыто. Алла Борисовна осталась одна — ее супруг сейчас находится за границей.

После отъезда из России выпустила две песни: «Не беспокойся за меня» и «Береги» совместно с певцом Женей Моисеевым. 15 апреля певице исполняется 75 лет. Гастрольную деятельность Пугачева прекратила еще в 2010 году, однако в Сети периодически появляются слухи о скором возвращении артистки на сцену. Накануне своего юбилея она порадовала фанатов новыми композициями.