Раскрыто, когда госпитализированного с воспалением легких Юрия Николаева выпишут из больницы

Народного артиста РФ Юрия Николаева выпишут из больницы в конце этой недели. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, у 75-летнего телеведущего сохраняется отек в легком, однако динамика положительная.

Уточняется, что шоумен прошел обследование, которое не выявило новых патологий или осложнений. В настоящий момент остался лишь один очаг воспаления в легких, однако его артист может долечить дома. Сам Николаев подтвердил журналистам SHOT, что прогнозы медиков благоприятные и сейчас он готовится к выписке.

Юрий Николаев попал в одну из московских больниц 10 ноября. Врачи зафиксировали у него воспаление легких. В СМИ также писали, что телеведущего нашли коронавирус. Позднее сам Николаев опроверг эти сведения.

Артист наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также артист вел «Голубой огонек» и «Песню года», снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других.

Ранее мы писали, что клоуна Юрия Куклачева доставили в кардиоцентр из-за проблем с сосудами.