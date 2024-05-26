Раскрыто истинное отношение Боярского к мужу его дочери Максиму Матвееву

Дочь народного артиста Михаила Боярского Елизавета 14 лет замужем за Максимом Матвеевым. Супруги воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория. Начало их семейной жизни сопровождалось скандалами, но сейчас в отношениях звезд царит идиллия. Более того, знаменитый тесть хорошо принял зятя.

Матвеев ушел к Боярской от актрисы Яны Сексте — в Сети Елизавету сразу же начали называть разлучницей. Но паре удалось построить крепкую семью, несмотря на хейтеров.

Максим признается, что его отношения с тестем сложились сразу. Он считает 74-летнего артиста интересным человеком, с которым легко общаться.

Боярский также хорошего мнения о Максиме: он считает зятя своим сыном.

«Мои дети постоянно на съемках: Лиза занята в двух театрах и в кино. Максим от театра отошел и больше снимается в Москве», — рассказал артист в интервью газете «Антенна-Телесемь».

Боярский старается помогать семье дочери: он подарил ей и мужу квартиру в Санкт-Петербурге, где в основном жила Елизавета с детьми. Максим тогда работал в МХТ им. А. П. Чехова, поэтому дома появлялся очень редко.

Звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» из-за проблем со здоровьем в последнее время уделяет большую часть времени внукам. У сына артиста Сергея также двое детей, поэтому работы знаменитому тестю хватает. Он водит их в садик и школу и балует разными игрушками.

Ранее Михаил Боярский назвал «грязью» увлечение старшей внучки, которая сделала несколько татуировок.