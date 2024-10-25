Раскрыто имя второго задержанного за драку с участием Гуфа

Раскрыто имя второго задержанного за драку в подмосковной Апрелевке с участием рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, полиция Наро-Фоминска задержала еще одного человека – некоего Геворга С.. Мужчина принимал участие в потасовке, которую устроил музыкант.

Полиция возбудила против Гуфа и его товарища уголовное дело о грабеже группой лиц с применением насилия. Следствие намерено просить суд арестовать их обоих.

Напомним, конфликт с участием Гуфа начался с того, что музыкант в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью людьми в подмосковной Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Изначально артист снял баню на два часа и оплатил их, но позже попросил продлить на три часа. Помимо этого, Долматов требовал, чтобы в заведении отключили камеры. Когда пришла пора платить, артист отказался.

Предварительно, администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, в ходе которой Гуф ударил правоохранителя. В результате против рэпера возбудили дела по статьям о мелком хулиганстве и грабеже с применением насилия.

Ранее Гуфу предложили выступить в госпиталях перед бойцами СВО после дебоша.