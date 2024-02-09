Раскрыто имя второго наставника «Новой Фабрики звезд»

Телеканал ТНТ решил возродить популярное в начале 2000-х реалити-шоу «Фабрика звезд». В качестве первого музыкального наставника для молодых артистов выступит лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков.

При этом долго оставалось загадкой, кто же еще будет делиться с юными конкурсантами своими знаниями. В итоге руководство проекта утвердило кандидатуру лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

Как сообщили StarHit в пресс-службе ТНТ, в настоящее время ведется подготовка к кастингу, в ходе которого претенденты со всех уголков страны смогут проявить свои творческие способности.

Известно, что первый отбор участников состоится 11 февраля на «Мосфильме». При этом принять участие в кастинге смогут только молодые люди в возрасте от 16 до 21 года.

Ранее участница третьего сезона шоу «Фабрика звезд» Ирина Ортман призналась, что сильно переживала из-за происходящего на проекте. По ее словам, там был некий план и сценарий, согласно которому распределялись номинации и песни. Ирина призналась, что ей практически не давали выступать, предлагая очень мало номеров по сравнению с некоторыми другими участниками.