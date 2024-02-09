«Понимала, что победы мне не видать»: Ирина Ортман раскрыла секреты шоу «Фабрика звезд»

Участница третьего сезона шоу «Фабрика звезд» Ирина Ортман призналась, что сильно переживала из-за происходящего на проекте. По ее словам, популярная программа существовала по своим законам и далеко не все было в руках конкурсантов.

«Не все зависело от нас. Был некий план и сценарий, хоть нам и не говорили, что делать в тот или иной момент. Но у них там наверху было свое видение – кого в номинации ставить, кому какие песни давать, а мы просто жили», - сказала Ортман в беседе с aif.ru.

Ирина подчеркнула, что стремилась победить, но в итоге не смогла проявить себя и осталась недовольна тем, как все сложилось.

«Меня это очень ранило. Все понимала, все видела – кому дают больше песен, кому уделяют больше внимания. Очень сильно переживала. И тогда уже точно понимала, что победы мне не видать. Номеров мне давали мало, а я очень хотела петь», - вспомнила артистка.

При этом Ирина была самой взрослой и опытной из участников. До «Фабрики звезд» она много выступала и ездила на гастроли.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самых успешных участников «Фабрики звезд». По его мнению, это Юлия Савичева, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, Полина Гагарина и Тимур Юнусов (Тимати).