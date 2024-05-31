«Казалось, что сойду с ума»: дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о болезни матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями, связанными со смертью матери от агрессивной опухоли мозга – глиобластомы. Анна опубликовала в своем блоге архивное видео, на котором запечатлена вся семья до известий о смертельной болезни звезды «Моей прекрасной няни».

«Хочу навсегда вернуться в этот день, и чтобы он никогда не заканчивался. Ты здесь такая счастливая», - написала Анна, обращаясь к Анастасии.

Она призналась, что долгое время не могла смотреть на видеоролики, снятые до болезни мамы и только сейчас открыла архив и нашла там кадры, на которых еще никто не знал о предстоящем испытании.

«Впервые за пять лет я смогла открыть и посмотреть видео с тобой, до этого мне казалось, что сойду с ума», - разоткровенничалась Анна.

На опубликованных кадрах запечатлена Анастасия Заворотнюк, ее муж, фигурист Петр Чернышев с новорожденной дочкой, мама актрисы и дети от второго брака – Анна Заворотнюк и Майкл Стрюков.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Пять лет она боролась с глиобластомой, обнаруженной после рождения младшей дочери. Девочка появилась на свет при помощи ЭКО, когда актрисе исполнилось 47 лет.

Ранее сообщалось, что организацией церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк занимается ритуальная Военно-мемориальная компания. Родственники выразили желание, чтобы во время прощания на Троекуровском кладбище не велась фото и видеосъемка.