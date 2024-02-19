Раскрыто имя пятого ребенка лидера «Руки вверх!» Cергея Жукова

17 февраля в Новосибирске прошел концерт группы «Руки вверх!». Во время выступления лидер коллектива Сергей Жуков поделился радостной новостью — у него родился сын.

Сын родился в семье артиста 7 декабря. Его решили назвать редким именем Эван.

Концерт посетили 11 тысяч человек. Артист исполнил новые треки и популярные хиты группы: «Крошка моя» и «18 мне уже».

«Вчера я в полной мере осознал, как же скучал по себе на сцене и по вашим глазам напротив меня! По этой потрясающей атмосфере, по вашим счастливым лицам и по нашим любимым трекам», — цитирует артиста Kp.ru.

Сергей Жуков с 2007 года состоит в браке с экс-певицей Региной Бурд. В 2007 году у них появилась дочь Вероника, в 2010 сын Энджел, в 2014 сын Мирон, а в декабре 2023 сын Эван. Помимо этого, Бурд воспитывает старшую дочь Александру от предыдущего брака артиста.

Ранее Сергей Жуков вспомнил, как попал в заложники к грузинским террористам. Подробности читайте в этой статье.