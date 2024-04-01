Раскрыто имя певца, скрывавшегося в костюме Перца в шоу «Маска»

В шоу «Маска» на телеканале НТВ разоблачили участника в костюме крутого Перца. Им оказался рэпер и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава. Его рассекретил председатель жюри Филипп Киркоров.

Загадочный проект постепенно близится к концу. Остается все меньше нераскрытых героев, и в минувшее воскресенье из конкурса выбыл еще один. В седьмом выпуске в номинацию попали Перец, Горилла и Матрешка. Последнюю спасли судьи. А вот «брутальному овощу» пришлось снимать маску.

Примечательно, что члены жюри до последнего не знали, кто скрывается в костюме. Киркоров предполагал, что на сцене перед ними выступал его молодой товарищ и коллега Давид Манукян. С ним соглашалась и телеведущая Регина Тодоренко. Остальные же в вокале Перца намеков на Даву не слышали. И в итоге Перцем действительно оказался бывший бойфренд Ольги Бузовой.

«Я очень рад, что дошел до седьмого выпуска. Всем хочу сказать огромнейшее спасибо!» - отметил Манукян.

К слову, Даву Филипп слышал и во время выступления участника Акулы. Однако им оказался другой вокалист - Артем Качер. Он довольно сильно расстроился из-за того, что его убрали из шоу.

Ранее Филипп Киркоров намекнул на причину ссоры с Давой.