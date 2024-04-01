Филипп Киркоров впервые озвучил причину ссоры с рэпером Давой

Певец Филипп Киркоров впервые за долгое время заговорил о причинах ссоры с рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. Артист отметил, что его молодой коллега очень много притворяется и лишь создает положительный образ.

Несколько лет назад Филипп записал совместный трек вместе с блогером, после чего началась их дружба. Исполнители вместе появлялись на светских мероприятиях, премиях, положительно отзывались друг о друге в интервью. Однако в какой-то момент их общение резко прекратилось, из-за чего многие заговорили о конфликте, произошедшем между ними.

Ни Киркоров, ни Дава то, что произошло, не обсуждают. Но в последнее время Филипп довольно часто делает отсылки к личности рэпера в шоу «Маска» на канале НТВ, в котором является председателем жюри. Певец сначала уверял всех, что Манукян скрывается в костюме Акулы, из-за чего его и исключили из сезона. А потом заподозрил, что он может быть Перцем. Обращаясь к участнику, думая, что он Давид, Киркоров «уколол» его, заявив о его вечном притворстве. Якобы блогер создает положительный образ на публике. но сам вовсе не хороший в реальной жизни.

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», - сказал Филипп.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что Валерий Леонтьев вернется на сцену.