Раскрыто имя новой участницы шоу «Звезды в джунглях»: кто заменил Клаву Коку

Певица Бьянка стала новой участницей шоу телеканала ТНТ «Звезды в джунглях». Артистка пришла в лагерь после того, как Клава Кока проиграла в решающем испытании.

Проект про выживание в Колумбии продолжается. Старые участники сменяются новыми, и все они борются за главный денежный приз, который, к слову, в этот раз определяют сами звезды. Он зависит от того, как они проходят испытания, а также от их экономии.

Сложнее всего знаменитостям ограничивать себя в еде. Они покупают бобы, а некоторую еду добывают своими руками. Например, ловят рыбу или крабов. Теперь с трудностями жизни в джунглях столкнется и Бьянка.

«Я решилась ради того, чтобы побороть свои панические атаки до конца и этого не было больше в моей жизни никогда. И это произошло», - поделилась певица.

На проекте некоторые участники объединяются в команды, а другие предпочитают действовать в одиночку. Бьянка же дала понять, что самостоятельная игра — это не про нее, поэтому она планирует находиться в коалиции.

Напомним, что на проекте закрутился роман у рэпера Natan и Лерчек, и это обернулось скандалом, так как артист – женатый мужчина. После шоу блогерша призналась, что он вел себя как холостяк и заигрывал не только с ней.

Ранее Natan пошутил про свои романы на шоу «Звезды в джунглях».