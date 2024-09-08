Раскрыто имя малыша: телеведущий Такменев рассказал о пополнении в семье

В семье 49-летнего Вадима Такменева случилось радостное событие. Ведущий программы «Суперстар!» впервые стал дедушкой — его старшая дочь родила сына.

О пополнении в семье Такменев рассказал в своих социальных сетях. Малыш появился на свет буквально несколько дней назад. Телеведущий очень счастлив и собирается проводить с внуком много времени: в молодости он уделял мало внимания дочерям из-за постоянных командировок. Поэтому теперь решил компенсировать все в маленьком человеке.

Мамой стала старшая дочь знаменитости Полина. Роды прошли в частной клинике. Такменев также раскрыл имя малыша — его решили назвать Феликсом.

«Люблю тебя, мой дорогой. И, доченька Полина, поздравляю!» — написал журналист в личном блоге.

С супругой Еленой телеведущий познакомился еще в студенчестве, во время учебы в Кемеровском университете. Возлюбленные поженились в 1995 году, спустя три года у них родилась дочь Полина, а через два года дочь Агата. С девочками в основном проводила время их мама, у Вадима совсем не было времени на семью — он занимался карьерой.

Ранее 76-летний певец Михаил Шуфутинский стал прадедушкой. У него родилась правнучка.