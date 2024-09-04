«У меня родилась правнучка»: Шуфутинский стал прадедушкой

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что в начале августа стал прадедушкой. В эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» артист рассказал о рождении правнучки.

В студии популярной интернет-программы собрались звезды и поклонники творчества Шуфутинского. Они задавали ему вопросы, на которые певцу необходимо было честно ответить. Во время разговора мужчина неожиданно признался, что стал прадедушкой. В семье его внука Ноя произошло пополнение.

«Буквально в начале августа у меня родилась правнучка, представляете?» — поделился радостью Михаил Захарович.

Известно, что внук 76-летнего шансонье живет в Израиле. В прошлом году он женился на израильтянке Ахуве Магерефте. СМИ пишут, что парень не знает русского языка, пишет песни на иностранном языке и пробует себя в творчестве. Он активно ведет соцсети.

Несмотря на редкие встречи, певец и внук поддерживают связь. Но Шуфутинский жалеет, что не смог присутствовать на свадьбе парня. В интервью с журналистами он признавался, что родные позвонили ему и попросили «не падать» от новостей о беременности.

Ранее мы писали о том, что Михаил Шуфутинский высказался о стройных ногах Аллы Пугачевой. Он заявил, что прогуливал с певицей пары в студенческое время.