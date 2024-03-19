Раскрыто имя дочери Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова выбрали для дочери необычное имя. Они назвали малышку Матильдой. Об этом сообщил источник Telegram-канала «Звездная пыль».

Сам комик, а также его супруга подробностей появления на свет второго ребенка не раскрывают. Они лишь рассказали, что у них родилась девочка, но о выборе имени не упоминали. Комментарии о том, действительно младенца назвали Матильдой, пока не поступали.

Напомним, что в марте 2024 года Брухунова шокировала поклонников, сообщив о прибавлении в семье. Новость стала действительно неожиданной, так как никто беременной блогера не видел. Из-за этого возникло немало слухов по поводу того, как именно малышка появилась на свет. Татьяна же опровергла, что пользовалась услугами суррогатной матери, и уточнила – ребенка она родила еще в прошлом году. А афишировала это, когда стала готова.

О том, что у Петросяна теперь есть дочь, не знали даже его коллеги. Так, телеведущая Регина Дубовицкая призналась, что услышала радостную новость только от журналистов, поэтому даже не поздравила товарища.

Ранее Татьяна Брухунова показала, как гуляет с дочерью от Евгения Петросяна в коляске.