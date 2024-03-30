Раскрыто имя четвертого ребенка Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

Полтора месяца назад 30-летняя модель Анастасия Костенко стала мамой в четвертый раз. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова родила сына. Семейная пара не рассказывала, как назвала малыша, но накануне они решили приоткрыть завесу тайны.

Тарасов и Костенко решили завести семейный блог, в котором будут делиться секретами воспитания детей. В новом выпуске они рассказали, что решили назвать сына Ярославом — в честь отца Анастасии.

Четвертый ребенок появился у семейной пары на свет 15 февраля. Супруги долгое время не могли выбрать ему имя. Футболист говорил, что планирует его назвать Ярославом. Позже он отказался от этой идеи, но, по-видимому, вновь вернулся к ней.

Дмитрий Тарасов получил известность после брака с Ольгой Бузовой. Их союз просуществовал с 2012 по 2016 год. Третьей супругой футболиста стала модель из Сальска Анастасия Костенко.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз.

29 марта Анастасии исполнилось 30 лет. В праздник модель обратилась со словами благодарности к своему мужу. Помимо этого, блогерша обратилась к хейтерам, которые регулярно обвиняют ее в неискренности. Анастасия призналась, что любит недоброжелателей, поскольку они помогают проживать жизнь.