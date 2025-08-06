Раскрыто, действительно ли песни Надежды Кадышевой могут подталкивать молодежь к разводам

Психолог Надежда Резенова прокомментировала слова коллеги Сергея Костеренко о том, что песни Надежды Кадышевой могут подталкивать молодых людей к разводам. По мнению эксперта, треки о несчастной любви никак не влияют на отношения супругов. Об этом она сообщила 360.ru.

Надежда Резенова считает, что ее коллега просто решил словить хайп, когда сделал заявление о композициях Кадышевой. Психолог поделилась, что печальные песни иногда даже помогают справиться с плохими эмоциями. А то, что они способны привести к разводам, она назвала бредом.

«Даже когда человек проживает ситуацию, связанную со смертью, с потерей, <…> эти песни про печаль, любовь помогают человеку отгоревать, прожить это чувство», - объяснила Резенова.

По мнению психолога, к разводам приводят не треки, а другие факторы. Также Надежда подчеркнула — если близкий человек долго грустит, ему следует предложить помощь.

Ранее Отар Кушанашвили высказался о популярности Надежды Кадышевой у молодежи.