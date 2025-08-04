«Просто глазеют, это цирк, шоу»: Отар Кушанашвили не удивился популярности Надежды Кадышевой у молодежи

Отар Кушанашвили заявил, что его не удивляет возросшая популярность Надежды Кадышевой среди молодежи. В беседе с Kp.ru журналист выразил мнение о том, что на концерты певицы ходят лишь ради шоу.

«Имен, которые бы меня поразили, я не вижу. <…> Из того, что я увидел, от Коли Баскова до феномена Кадышевой, ничто меня не удивляет. Это не революционные процессы. Высшая ирония в том, что главная строчка Кадышевой, которую преподносят как образцовую певицу для молодого поколения, — «Нелюбимые с нелюбимыми»», — отметил Отар Кушанашвили.

По словам телеведущего, еще в 90-е ему казалось, что музыка Надежды Кадышевой и ее ансамбля «Золотое кольцо» была «не ко времени». Теперь же 66-летняя артистка «обрела вселенский успех» у публики, которой хочется развлечений. Отар Кушанашвили считает, что молодежь воспринимает выступления певицы как шоу.

«Я думаю, что молодые просто еще и глазеют на это. Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. На Rammstein тоже ходили ради шоу. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния. Единственное, что меня смущает, как я сказал в программе «Каково?!»: «Вы загоняете так женщину»», — заявил журналист.

Шоумен также подчеркнул, что песни Надежды Кадышевой являются своего рода протестом современным исполнителям, чьи композиции порой сложно понять.

«Элемент «а вот мы назло вам…», да, этот момент совершенно очевиден», — заключил телеведущий.

Напомним, этой весной сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» обрела новую волну популярности, а концерты артистки теперь массово посещают подростки и студенты.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал Надежду Кадышеву с ценником за выступления в 20 млн рублей новой Примадонной: «Такой гонорар брала Алла Пугачева».