Раскрыта вся правда: существует ли проклятие «Ласкового мая» и кто на самом деле убил Шатунова

За несколько лет ушли из жизни десятки участников группы «Ласковый май». А в 2022 году не стало солиста коллектива Юрия Шатунова и его основателя Сергея Кузнецова. Многие связывают все эти смерти и говорят, что это «проклятие Ласкового мая». Однако Сергей Серков, когда-то тоже выступавший в составе группы, в это не верит.

По словам музыканта, все кончины – это лишь стечение обстоятельств, и никакой мистики в них нет. «Каждый человек со своей индивидуальной кармой. Что с людьми происходит — это индивидуально, это не распространяется ни на какой круг общения, все это чушь. Да, ушел мой товарищ неожиданно, за ним Сергей Кузнецов. Такова судьба. Больше нечего сказать», - считает певец.

Продюсер группы Андрей Разин, впрочем, тоже не верит в проклятие. Но у него есть свои предположения на счет смертей некоторых из участников. Шоумен убежден, что Шатунов умер не по естественным причинам – его убили. Такую шокирующую версию Разин выдвинул совсем недавно. Он заявил, что были люди, которые ждали кончины певца, таская Шатунова на спине «в какие-то домашние избы под видом больниц». Там, по словам продюсера, Юрию дали смертельную дозу лекарств и алкоголя. Андрей Разин с уверенностью заявляет, что подобное уже можно расценивать как преднамеренное убийство.

Более того, шоумен обращался к президенту РФ Владимиру Путину с требованием расследовать смерть Юрия Шатунова. Тогда якобы дело было передано в Генпрокуратуру и МВД, но никаких продвижений так и не произошло. Затем Разин начал судиться с родными Шатунова за права на песни группы и проиграл. Сейчас продюсера призывают оставить Юрия и творчество «Ласкового мая» в покое.

Ранее Андрей Разин сделал шокирующее заявление, что собирается раздать все деньги Юрия Шатунова народу.