05:24, 27 декабря 2022
1 мин.
Раскрыта тайна внезапной гибели Александра Шевченко
Юрий Лоза назвал истинную причину смерти Александра Шевченко.
По словам музыканта и близкого друга 61-летнего композитора, тот не выдержал творческого вакуума и своей невостребованности.
- Нет человека невостребованного, который бы об этом совсем не думал… Конечно, ему было не наплевать. Он хотел, чтобы его песни слушало большее количество людей, хотел получить то, что заслуживает, - поделился с журналистами Юрий Лоза.
После головокружительного успеха композиции «Все будет так, как ты захочешь», Шевченко в 1997 году получил премию «Золотой граммофон». Но затем был вынужден уйти с эстрады и заняться продюсированием. Получалось не всегда успешно.
А между тем, - уверен Лоза, Александру смертельно хотелось, чтобы его песни слушались, чтобы их больше крутили.
Главным в его жизни всегда оставалась музыка.
- Если бы песни Шевченко были хорошо раскручены, стали бы настоящими хитами, они могли бы конкурировать с привычными любимыми песнями россиян, - убежден Юрий Лоза, – невостребованность повлияла на его сердца, привела к преждевременной кончине.
Напомним, официальной причиной гибели музыканта назван оторвавшийся тромб.