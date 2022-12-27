Раскрыта тайна внезапной гибели Александра Шевченко

По словам музыканта и близкого друга 61-летнего композитора, тот не выдержал творческого вакуума и своей невостребованности.

Нет человека невостребованного, который бы об этом совсем не думал… Конечно, ему было не наплевать. Он хотел, чтобы его песни слушало большее количество людей, хотел получить то, что заслуживает, - поделился с журналистами Юрий Лоза.

После головокружительного успеха композиции «Все будет так, как ты захочешь», Шевченко в 1997 году получил премию «Золотой граммофон». Но затем был вынужден уйти с эстрады и заняться продюсированием. Получалось не всегда успешно.

А между тем, - уверен Лоза, Александру смертельно хотелось, чтобы его песни слушались, чтобы их больше крутили.

Главным в его жизни всегда оставалась музыка.

Если бы песни Шевченко были хорошо раскручены, стали бы настоящими хитами, они могли бы конкурировать с привычными любимыми песнями россиян, - убежден Юрий Лоза, – невостребованность повлияла на его сердца, привела к преждевременной кончине.

Напомним, официальной причиной гибели музыканта назван оторвавшийся тромб.