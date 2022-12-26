Ушел из жизни певец Александр Шевченко

Тромб оборвал жизнь 61-летнего Александра Шевченко

На 62 году жизни ушел из жизни экс-солиста группы «Дежа-вю» и автор многих песенных хитов Александр Шевченко.

Александр начал с низкого старта: его отец был кадровым офицером, и мальчик родился в одном из самых мрачных городов страны - Мары, затерянном в пустыне на границе России и Афганистана.

Но в 1973 году семья перебралась в Ленинград, и там 12-летний подросток написал свою первую песню. Затем были группа «Фаэтон» и «Фризби», затем, после институтского распределения, работа учителем в якутской деревушке Чульман.

А в 1989 году Александр с успехом возглавил группу «Зодчие», с которой концертировал до 1991 года, продолжив выступления в конце 90-х в группе «Дежа-вю».

В ХХI веке Шевченко начал заниматься сольным творчеством как композитор. Его единственный концерт запомнился москвичам по композиции «Я тебя не буду искать» . Ну а наибольшую популярность Александру Шевченко принесла песня «Пусть будь все, как ты захочешь», принесшая «Дежа-вю» премию «Золотой граммофон». Причиной смерти 61-летнего музыканта стал оторвавшийся тромб.