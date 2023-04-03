Лед и молодое вино: Маша Распутина выдала необычный секрет молодости

Эффектная певица Маша Распутина продолжает прекрасно выглядеть даже в 58 лет. Звезда приняла участие в шоу, где выдала свой секрет молодости. По словам артистки, все дело в вине.

Знаменитость призналась, что в погоне за красотой ей помогают косметологи. Но она не против и народных методов, которые бывают очень необычными. В студии программы «Звезды сошлись» Маша рассказала, что следит за состоянием кожи с помощью специального льда.

«Протираю себя льдом каждое утро. Лицо, шею, грудь. Надо, конечно, все тело, но я пока так не могу», — поделилась исполнительница.

Артистка отметила, что в ее холодильнике есть контейнеры со льдом и различными добавками. Распутина добавляет молодое вино, лимон, эфирные масла и травы. Певица сама занимается приготовлением льда. Это дело она не доверяет никому.

«Я вся такая стерильная. Могу разрешить это делать только врачу и то только высшей категории. Открываю холодильник и выбираю нужный лед», — пояснила блондинка.

Знаменитость также делает гимнастику для лица. Благодаря упражнениям можно самостоятельно подтянуть овал лица. Маша призналась, что в такие моменты чувствует себя японкой, ведь приходится много работать мимикой. Артистка уверена, что если заниматься собой и не лениться, то можно оставаться молодой и привлекательной долгие годы.

Ранее мы писали о том, каким необычным способом Маша Распутина спаслась во время землетрясения в Турции. Звезда на себе испытала масштабы природной катастрофы и даже продала свой дом, который был на территории солнечной страны.