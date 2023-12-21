Раскрыта суть сериала «Слово пацана»

Сериал о подростковых группировках Казани 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из самых обсуждаемых в СМИ. Его создатели рассказали, в чем суть нашумевшей картины.

Сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев объяснил, что создатели хотели честно рассказать историю, а ее боль представить на суд зрителя.

«Это то, что нам кажется интересным, острым, это наши детские переживания. Это история, как мне кажется, довольно простая. Это история о зле, которое всегда возвращается злом. О том, что мы не можем злом причинить добро, даже зло во благо всегда возвращается злом», — объяснил он в интервью НСН.

Он добавил, что у создателей не было мотивации кого-то чему-то научить.

Напомним, ранее жена Марата из сериала «Слово пацана» столкнулась с критикой от его фанаток в Сети. Подробности читайте в этом материале.